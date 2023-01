"Container, chi non ha diritto ora paga i pasti"

di Lucia Gentili

I pasti diventano a pagamento per gli occupanti senza diritto dei container. L’assessore alla ricostruzione del Comune di Tolentino Flavia Giombetti fa il punto. Anche sullo stato dei lavori all’ex orfanotrofio e sugli alloggi che restano dai consegnare ai terremotati.

"Chi non ha diritto a restare nei container, non essendo né terremotato né eo attenzionato dai servizi sociali, contribuirà alle spese", avete detto come amministrazione. In che modo?

"Stiamo lavorando costantemente per ristabilire regole e legalità nei container. Non nego che le difficoltà sono molteplici, sotto tutti i punti di vista; non avremmo ereditato una situazione così complicata se ci fosse stata, in sei anni, la volontà da parte della precedente amministrazione di operare nel giusto modo, come stiamo facendo noi. Le persone fragili, con problematiche sociali e con figli minori, sono state sistemate in vere abitazioni e in questa settimana le pratiche burocratiche saranno completate. Ci sono altre situazioni familiari che stiamo esaminando. Mentre gli occupanti senza diritto dovranno regolarizzare la loro permanenza, come è giusto che sia soprattutto nei confronti della cittadinanza. Stiamo studiando le tariffe che saranno applicate. Per ora abbiamo già regolarizzato i pasti: dal primo gennaio non sono più gratuiti per i non aventi diritto, sono su prenotazione e pagamento anticipato da parte degli stessi, evitando così lo spreco di cibo e risorse".

A che punto è la costruzione degli alloggi per terremotati?

"I lavori stanno procedendo e i controlli da parte degli uffici competenti è giornaliero e costante; non mi sento di dare una data di consegna certa, ma dove c’è la possibilità di intervenire per accelerare stiamo intervenendo. A differenza di quanto è stato fatto dalla vecchia amministrazione abbiamo acquistato noi gli arredi previsti per gli appartamenti, evitando i problemi sorti in passato. Restano da consegnare 24 alloggi in contrada Pace e 48 in piazzale Battaglia".

Quando c’è l’incontro tra amministrazione e Erap per le palazzine popolari di via Proietti?

"La settimana prossima. Incontreremo Erap per visionare il progetto e discutere delle criticità relative alla sistemazione delle famiglie che dovranno lasciare la loro abitazione".

Lavori all’ex orfanotrofio?

"Qualche giorno fa, con il nostro ufficio tecnico e il responsabile dell’ufficio tecnico della Provincia, abbiamo effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori, che stanno procedendo come da cronoprogramma – fine lavori prevista per martedì prossimo –, dando atto che la ditta ha sempre lavorato, anche nei giorni festivi. Sono entusiasta del lavoro svolto, siamo in dirittura di arrivo. Per quanto riguarda il trasferimento delle dieci classi del Classico, l’ultima parola spetta alla Provincia".