Container in vendita, il bando

Il Comune di Tolentino ha emesso l’avviso pubblico per l’alienazione dei container. Al momento sono già disponibili ventidue moduli singoli (completi di porta e finestra sui lati corti, impianto di condizionamento ed impianto elettrico); otto moduli doppi e due moduli quadrupli. Questo il prezzo a base d’asta: 700 euro per singolo modulo; 1.300 euro per quello doppio e 2.500 euro per il quadruplo. Per partecipare alla gara, gli interessati dovranno presentare la documentazione amministrativa e l’offerta economica entro le 13 del 4 maggio all’ufficio protocollo. Il 5 maggio, alle 10, in seduta pubblica all’ufficio patrimonio si procederà all’apertura dei plichi. I container sono visionabili previo appuntamento telefonico con l’ingegner Emanuele Tiberi (0733.901243) fornendo nominativo e numero di telefono della persona che effettuerà il sopralluogo e concordando data e orario della visita. Sarà data precedenza, ad esempio, alle offerte di maggior valore unitario; al numero di moduli richiesti per singola istanza (a parità di valore unitario); a enti pubblici o associazioni (in caso di parità di valore unitario); all’ordine di arrivo al protocollo dell’ente. L’avviso di vendita e la documentazione si può scaricare su www.comune.tolentino.mc.it. Il Comune intanto ha messo in vendita i container dell’area 2; la 3 rimane come punto strategico di Protezione civile, mentre nell’area 1 – la cui dismissione procede progressivamente e che pure sarà alienata – abita ancora una quarantina di persone.