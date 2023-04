Container, mensilità mai pagate Giombetti: "Attiviamo la procedura per il recupero dei crediti"

Area container ancora al centro del dibattito. La dismissione procede progressivamente, ma nel blocco 1 (l’unico attualmente ancora aperto), dove resta una quarantina di persone, nessuno, da gennaio, ha mai pagato la mensilità da versare al Comune. Gli abitanti che non sono terremotati - ovvero i non aventi diritto - da inizio anno dovrebbero contribuire ai costi di gestione della struttura versando ognuno un corrispettivo di 540,64 euro al mese. Il blocco 3 e il blocco 2 sono stati chiusi nei mesi scorsi; resta operativo il blocco 1, dove sono presenti appunto circa quaranta persone. Fra queste, i terremotati si contano sulle dita di una mano. Va da sé che gli altri dovrebbero versare la somma. "Ma per ora non abbiamo visto un euro – afferma l’assessore Flavia Giombetti -. Dobbiamo attivare procedure di recupero credito. A metà dei presenti abbiamo proposto un’alternativa, alloggi veri e propri, ma sono stati rifiutati. Di conseguenza, in base alla normativa, queste persone non rientrano più nell’assistenza sisma". In settimana intanto il Comune ha messo in vendita i container dell’area 2 (l’area 3 resta un punto strategico di Protezione civile). "La vendita è un atto dovuto – aggiunge l’assessore -. I costi di gestione sono onerosi per l’ente: con l’alienazione dei moduli cerchiamo in parte di riassestare le spese. Sarà pubblicato il bando con tutte le indicazioni utili". Stanno arrivando tante telefonate, anche da fuori Tolentino, di interessati all’acquisto. Giombetti non nasconde poi una certa preoccupazione, alla luce del ritrovamento - la sera del giovedì santo - di 80 grammi di hashish sotto al materasso della stanza Covid.