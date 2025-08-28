Contanti e droga in auto. Denunciati due fratelli

Fermati con 18mila euro, nei guai due fratelli: quello che era al volante dell’auto è stato trovato sotto effetto di stupefacenti. I carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Camerino, nel centro abitato di Matelica, nel corso di un controllo mirato per contrastare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti, hanno fermato una Ford Fiesta, con a bordo due ragazzi. Il conducente del veicolo, un 27enne del posto, sottoposto all’accertamento preliminare "drugtest", è risultato positivo mentre il passeggero di 25anni, fratello del conducente, è stato trovato in possesso della propria carta di identità elettronica, alla quale è stato rimosso il microchip contactless.

La perquisizione personale e della macchina, a cui i due sono stati sottoposti, ha permesso di far rinvenire ai carabinieri un pezzetto di hashish, per poco meno di mezzo grammo, e 18mila euro di denaro in contanti, in banconote da 50, 20 e 10 euro: di quel denaro i due fratelli non hanno saputo giustificarne il possesso. I militari, quindi, hanno proceduto al sequestro dei soldi e della carta di identità alterata mentre lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro amministrativo. Al termine delle operazioni i due fratelli sono stati denunciati per possesso ingiustificato di valori poi, per il solo conducente del veicolo, è scattata anche una denuncia per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti ed è partita, inoltre, una segnalazione al Prefetto poiché assuntore di sostanze stupefacenti, mentre per il passeggero è scattata la denuncia per falsità materiale commessa da privato in certificazioni amministrative per il documento alterato.