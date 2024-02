"Contatori da spostare, l’Apm deve fermarsi"

"Chiederemo di interrompere la procedura Apm per lo spostamento dei contatori". Alberto Cicarè presenterà in consiglio comunale con gli altri consiglieri d’opposizione una mozione chiedendo di sospendere il procedimento dell’Apm che prevede i cittadini debbano spostare i contatori dell’acqua in punti accessibili dalla via. La partecipata multiservizi comunale sta inviando raccomandate che chiedono lo spostamento a carico dei cittadini. A marzo scorso il consigliere Maurizio Del Gobbo aveva presentato una mozione sollevando la questione, mozione che era stata accolta all’unanimità a maggio con un emendamento che prevedeva, dice Cicarè (nella foto), "di verificare che l’operazione dello spostamento fosse possibile tramite l’utilizzo di fondi Pnrr che potessero sostituire l’onere per i cittadini". Nonostante ciò, l’Apm a dicembre ha inviato una raccomandata che dice, vista l’inadempienza di molti alla richiesta di spostamento entro 90 giorni fatta tempo prima, che "in occasioni di eventuali dispersioni idriche, Apm interverrà esclusivamente per sospendere l’erogazione del servizio". L’Apm si solleverebbe quindi dalla responsabilità di eventuali danni alla rete idrica. "Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni – dice il consigliere comunale di Strada comune - Potere al Popolo –. L’Apm non ha tenuto conto delle indicazioni date con l’approvazione della mozione emendata di Del Gobbo. Chiediamo di sospendere il procedimento, verificando anche soluzioni alternative a beneficio degli utenti, come la possibilità di effettuare una lettura da remoto – spiega Cicarè –, questo tipo di interventi vanno concertati con i cittadini".

Lorenzo Fava