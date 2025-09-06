Contatori dell’acquedotto, via agli spostamenti gratuiti

Calzaturiero tra luci e ombre
Calzaturiero tra luci e ombre
Macerata
6 set 2025
LORENA CELLINI
Cambio dei contatori dell’acquedotto, paga Atac. Emesso il bando pubblico per spostare gli impianti in posizione accessibile alle letture, consentire le chiusure dell’erogazione in caso di morosità o limitare la fornitura idrica e, spiega l’azienda che gestisce il servizio acquedotto a Civitanova, "per il rafforzamento delle tutele per le utenze domestiche residenti e in particolare di coloro che versano in condizione di disagio economico e sociale, ancorché morosi, ma anche, più in generale, per rendere ogni singolo utente consapevole dei propri consumi".

Effettuato un censimento sul territorio comunale per mappare lo stato delle utenze raggruppate e promuovere l’installazione di un misuratore accessibile per ogni singola unità immobiliare. Per favorire questo processo l’Atac ha stanziato un contributo di 638.000 euro a fondo perduto, a favore dell’utente (singolo o condominio) e che coprirà il 100% dei costi da sostenere a carico del privato.

I casi ammessi a contributo riguardano condomini e le utenze singole. La domanda di accesso al contributo dovrà essere presentata entro le ore 13 dell’8 novembre. Il 75% dei fondi (479.000 euro) verrà destinato alle utenze condominiali per coprire gli interventi in graduatoria fino al raggiungimento della somma prevista. Il restante 25% (159.000 euro) andrà alle utenze singole. La graduatoria seguirà il criterio cronologico, tenendo conto della data e ora di presentazione delle domande.

Per informazioni tecniche e altro, è possibile contattare il centralino dell’Area Tecnica Atac di via Zavatti allo 0733-817137.

