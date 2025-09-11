Conte e Ricci, unione bagnata. Sei nomi nella lista dei 5 Stelle: "Basta con gli zitti e buoni"

Tra Giuseppe Conte e Matteo Ricci ‘sposalizio’ bagnato a Civitanova, sotto la pioggia battente di ieri pomeriggio, ma per le speranze dell’accoppiata - il leader del Movimento 5 Stelle e il candidato governatore della coalizione democratica e pentastellata - anche fortunato. "Sarà un testa a testa fino all’ultimo giorno e le elezioni potrebbero essere decise da una manciata di voti. Siamo qui per vincere e avremo dai marchigiani la responsabilità di cambiare, perché in questi cinque anni sono peggiorate le cose, soprattutto l’economia e la sanità", dice Ricci davanti a un centinaio di persone, accolte nello chalet Calamaretto dopo una sortita dei due sul molo di Civitanova.

Poi la presentazione dei candidati del M5S per la provincia di Macerata: Roberto Cherubini, Jacqueline Diaz Mercedes, Domenico Luciani, Natascia Dernowki, Monaldo Moretti e Alessandra Giuggioloni. Ricci si concentra sui temi socio sanitari: "I redditi annui dei marchigiani, secondo gli ultimi dati emersi, sono sotto la media nazionale e i più recenti report collocano le famiglia marchigiane tra quelle che chiedono più aiuto alla Caritas. Questo significa che l’economia della regione è ferma, che c’è un problema di salari, del caro vita, del costo della spesa e delle bollette sempre più alto, c’è il caro scuola e appena saremo al governo della Regione attueremo subito il provvedimento del trasporto scolastico gratuito su treni e autobus per tutti gli studenti, fino alle scuole superiori".

Le questioni dell’impoverimento delle famiglie e della sanità pubblica che non dà risposte, negli interventi di Conte: "Girando le Marche ho ascoltato tanta gente e le preoccupazioni sono per i salari e per la mala sanità. Mi hanno raccontato di esami che non si riesce a prenotare e casi di mammografie con tempi di attesa enormi. Situazioni inverosimili che i marchigiani non meritano. Eppure i soldi ci sono per migliorare i servizi e la vita della gente, ma il Governo nazionale sta spendendo cifre folli per il riarmo e miliardi per il ponte sullo stretto. La verità è che questa filiera politica che vanta la destra non funziona, serve solo a mantenere a capo della regione qualcuno che stia zitto e buono e non disturbi la Meloni".

Il candidato avversario, in quest’ottica, bollato da Ricci come "un signor sì. Basta con questo atteggiamento, basta con l’accettare che 150.000 marchigiani che non hanno trovato risposte nella sanità pubblica, e non avendo soldi per rivolgersi a quella privata, abbiano deciso di rinunciare a curarsi. Non lo accetteremo mai e questa è la differenza con Acquaroli ed è il cambio di Marche che chiediamo per rimettere al centro del governo regionale la questione sociale e guardare la società con gli occhi dei più deboli".

Conte incalzato sull’inchiesta che ha convolto Ricci l’ha liquidata con un "ho letto le carte e non c’è nulla che possa essere attributo alla sua responsabilità".