Contesa Margutta,. Porta Santa Croce si prende il palio

Fuochi d’artificio a Porta Santa Croce, la giovane contrada tornata dopo anni, che si è aggiudicata il Palio La Contesa della Margutta, dipinto dall’artista Silvio Natali. Terminano tra gli applausi le celebrazioni del trentennale della Margutta, che negli ultimi due giorni dei "Ludi Antiqui - La città gioco nelle Fiere di Montolmo", hanno visto le contrade di Porta Sejano, Porta Molino, Porta San Donato e Porta Santa Croce, sfidarsi prima con dei giochi popolari in una gremita piazza del Popolo, teatralizzata con le ricostruzioni delle fiere a cura della regista Fabiana Vivani, e sabato protagoniste nella staffetta medievale per le vie del centro storico di Corridonia che ha toccato le antiche porte della città.

La manifestazione, più forte anche della pioggia, era partita lo scorso 23 agosto con il corteo, da oltre 200 figurati, aperto dal gruppo tambui Vox Ulmi insieme alle delegazioni della Cavalcata dell’Assunta di Fermo, dell’Armata di Pentecoste-Sciò la Pica di Monterubbiano, del Palio di San Ginesio e del Palio di San Floriano di Jesi. Un tuffo del Medioevo, continuato nella mostra "I volti di Montolmo" in piazzale della Vittoria allestita da Vivani, Mario Montalboddi e dall’associazione "Forma e Materia" e passato per i canti gregoriani della Schola Cantorum Sancta Caecilia diretta dal Maestro Alessandro Buffone e dal suggestivo spettacolo a largo Pallotta "Popule Meus" della compagnia "Il cielo di carta".

Trent’anni di una rievocazione storica oggi resa unica. "In questa edizione abbiamo deciso di intraprendere una nuova strada grazie all’esperto Giovanni Nardoni – ha spiegato Lara Pierantoni, guida de La Margutta – realizzando le disfide tra contrade all’interno del borgo medievale, una fusione impegnativa. I giochi sono stati esempio di inclusività e aggregazione".

Diego Pierluigi