Contest fotografico dedicato alla vita quotidiana delle donne

Via al contest fotografico ‘Nonsololotto2024’, promosso dal Comune di Montecosaro e dedicato agli scatti più belli che rappresentino donne impegnate in azioni quotidiane, lavori, passioni e sport. La partecipazione è gratuita ed è rivolta a fotografi amatoriali con età superiore a 18 anni: le fotografie debbono essere caricate entro la mezzanotte di venerdì (otto marzo) su Instagram o Facebook, utilizzando l’hashtag #nonsololotto2024. Bisogna quindi avere un proprio profilo pubblico e taggare la pagina del Comune di Montecosaro e ‘Montecosaro da scoprire’. La competizione giunge quindi alla sua terza edizione, lo scorso anno a spuntarla fu Fabio Bianchetti, che stregò la giuria immortalando una donna sui trampoli. Gli scatti in gara "devono raccontare il ruolo delle donne nella società valorizzando il loro impegno nel lavoro, nella famiglia nella quotidianità" spiegano dal Comune. Non si tratta di "semplici ritratti", ma di istantanee di "quotidianità, traguardi raggiunti, momenti di vita e aspetti significativi", con lo scopo di "promuovere il contributo sociale, economico, emotivo che le donne apportano ogni giorno nella società". Le foto che più rappresentano il tema indicato, tenuto conto anche dei likes ricevuti dagli autori (ma non sarà l’elemento determinante), saranno selezionate da una giuria costituita appositamente dal comitato promotore. I vincitori del contest verranno ospitati al Teatro delle Logge, alle ore 18 di domenica, dove sarà proclamata la graduatoria ufficiale e riceveranno un premio simbolico. Nelle precedenti due edizione è stata numerosa la partecipazione di fotografi amatoriali, che hanno presentato foto davvero belle e suggestive.

f. r.