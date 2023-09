"Contest in giro per le Marche" Sul palco Valeria e Piero Romitelli

C’è grande attesa per la seconda edizione del "Contest in giro per le Marche", che farà tappa a Morrovalle in occasione della Festa in onore alla Madonna. L’appuntamento è previsto stasera, a partire dalle 21.30, in piazza Vittorio Emanuele, e vedrà la partecipazione delle voci più interessanti tra i cantanti giovani e senior della nostra regione. Tra questi, ad aprire la serata, ci sarà la Tribute Band Eros Ramazzotti, composta da Francesco Liguori (voce), Max Monti (chitarre e cori) e Sergio Renzi (regia e percussioni). Successivamente, a salire sul palco, ci saranno gli ospiti della serata e cioè i due cantanti Valeria e Piero Romitelli. Quest’ultimo è un cantautore marchigiano ormai conosciuto e soprattutto autore di ben tre brani che sono contenuti nell’ultimo album di Eros Ramazzotti. Inoltre, sempre Piero Romitelli (nella foto) ha fatto da compositore e paroliere per canzoni che sono state poi incise da altri big della musica italiana come Marco Mengoni, Irene Grandi, J-Ax, Il Volo e Loredana Bertè, oltre ad aver partecipato nel 2015 al programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi. Mentre la sorella Valeria da qualche anno ha intrapreso la carriera musicale, partecipando di recente a X-Factor.