Contest per i bambini, sfida sui social

Tra i protagonisti della seconda edizione di "Heroes – Storie di rinascita" ci sono anche i bambini. L’appuntamento in programma il 20 maggio al teatro Lauro Rossi, infatti, ha coinvolto le bambine e i bambini delle classi terze delle scuole primarie cittadine con il contest: "Inventa il tuo supereroe e i suoi superpoteri!" I due ideatori, Laura Baldoni e Rinaldo Feroce, hanno invitato ciascun alunno delle classi partecipanti a disegnare un inedito Supereroe, frutto della propria fantasia, scrivendo a fianco i superpoteri di cui è dotato. Gli elaborati raccolti sono stati poi votati a "suon di like" sulla pagina Facebook e Instagram di Heroes per originalità, significato e qualità artistica. Alta la partecipazione dei ragazzi e numerosi i like ricevuti: tra i 29 finalisti alla fine l’ha spuntata "Superaiutatutti", con oltre 520 like. La votazione, che si è appena conclusa, ha così decretato il disegno vincente, frutto della creatività di un gruppo di più autrici e autori della 3A della scuola IV novembre che saranno premiati sul palco come vincitori del contest 2023.