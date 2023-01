Contestate le modifiche alla viabilità

Neanche è ancora partita la nuova viabilità a Castelnuovo che già ci sono le prime perplessità sulla soluzione di invertire, da domani e fino a fine lavori, il senso di marcia in via Carancini, con imbocco da via Castelnuovo con direzione Via Spazzacamino Via Le Grazie. Molti definiscono tale scelta tardiva e sbagliata e a dar voce alle lamentele ci pensa il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Pierluca Trucchia che ha già presentato un’interrogazione. Già a suo tempo Trucchia aveva proposto l’adozione di una diversa viabilità con l’istituzione del senso unico da Via Angelo Giunta (direzione Recanati-Montefano), Via Spazzacamino, Via Carancini (solo per i residenti di Castelnuovo). Una proposta non accolta dall’Amministrazione che, invece, ha deciso per l’inversione di marcia in Via Carancini con l’installazione di semafori.