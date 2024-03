Contestati orari e corse dei bus: "Raccolte 250 firme a Piediripa"

Un bel malloppo di fogli è in arrivo sulle scrivanie dell’Apm e del Comune. Sono quelli che custodiscono le firme raccolte a Piediripa come forma di protesta dopo la decisione di modificare, per non dire stravolgere, numero di corse e tipologia di tragitti degli autobus nella frazione. In pochi giorni i promotori hanno ottenuto circa 250 sottoscrizioni, un numero assai elevato se si considera che la problematica potrebbe toccare di sfuggita chi ha la patente. Invece la solidarietà è stata tanta (a quanto pare anche da parte degli stessi autisti che però comprensibilmente non si espongono) perché la decisione del Comune, tramite l’Apm, risulta sbagliata ai più. Dopo le modifiche infatti un’intera arteria come Borgo Piediripa è tagliata fuori, trascurata nelle ore pomeridiane. E l’aggiunta di una corsa in direzione Sforzacosta viene ritenuta inutile. Peraltro chi l’ha testata afferma che ci si impiega oltre un’ora per arrivare poi alla vera meta, ossia Macerata. Vedremo come si evolverà la situazione: i residenti sperano che il buon senso prevalga e l’amministrazione comunale faccia un passo indietro, anche perché gli abitanti di Piediripa, con queste 250 firme, non chiedono la luna ma semplicemente il ripristino del servizio del trasporto pubblico locale come era fino a due mesi fa.