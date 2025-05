Conti ed El Sahrawy da podio

Sul podio e con lode le due giovanissime veliste Nicole Conti e Sofia El Sahrawy dell’associazione Amici della vela "Mario Jorini" di Porto Recanati, che hanno stupito durante la terza regata nazionale Open Skiff organizzata pochi giorni fa dall’Accademia navale di Livorno, in occasione della Settimana velica internazionale.

In tutto hanno partecipato 120 velisti, provenienti da ogni angolo d’Italia e persino dall’estero. Per la squadra portorecanatese si sono distinte Conti ed El Sahrawy (entrambe under 17), giunte al secondo e al terzo posto dopo una gara estenuante. Non si sono comportati male nemmeno gli altri atleti nostrani: Viola Mariani, Ettore Tirabasso, Nicola Lorenzini (tutti e tre under 17) ed Ettore Ascani (under 13) hanno concluso la regata piazzandosi tra i primi 20 in classifica. Erano accompagnati dall’allenatore Federico Veneranda e dal segretario dell’associazione Giovanni Pierini.