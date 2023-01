"Conti in rosso, il rischio è che solo i ricchi possano permettersi i servizi"

Conti in rosso nelle case di riposo. Il sindaco di Treia Capponi ha parlato di un disavanzo di oltre 200mila euro per le casse comunali dovuto all’adeguamento del costo personale, +8%, e 80% per luce e riscaldamento. I Comuni dell’ambito sociale di Macerata che gestiscono una residenza protetta (l’Ircr di Macerata, Corridonia, Montecassiano, Pollenza, Treia, Mogliano-Urbisaglia) hanno chiesto un incontro alla Regione attraverso una lettera inviata dal sindaco del capoluogo Sandro Parcaroli, presidente dell’ambito sociale. "L’ho sottoscritta – spiega il sindaco pollentino Mauro Romoli –. La nostra casa di riposo ha chiuso con un deficit di 104mila euro il 2021, sempre intorno ai 100mila il 2022 (dobbiamo ultimare i conti, ma siamo lì) e nella bozza di bilancio di previsione 2023 abbiamo previsto una perdita di 80mila euro. È una situazione che non sarà gestibile ancora a lungo, a meno che non si voglia far diventare la casa di riposo un servizio per famiglie ricche". Il primo cittadino ricorda che ci sono meno ospiti in struttura in quanto occorre, da normativa, lasciare le camere "buffer" per eventuali ospiti positivi al Covid. "Aumenteremo le rette del 7,3%, che corrisponde all’indice di valutazione delle pensioni (che il governo ha deciso per le pensioni fino a 2000 euro)", afferma Romoli.

"Abbiamo condiviso le stesse riflessioni fra sindaci – ha spiegato il collega di Montecassiano Leonardo Catena –. La Regione deve adeguare la sua spesa per la componente sanitaria ai livelli delle altre regioni italiane. Le case di riposo chiudono spesso in disavanzo, che viene coperto con risorse comunali. Ma alla luce degli aumenti dei costi energetici e dei servizi, il disavanzo sta diventando insostenibile da un punto di vista economico. Non è più tollerabile questa mancanza da parte della Regione, che dovrebbe essere più attenta agli anziani, in particolare a quelli più fragili e non autosufficienti ospitati nelle strutture residenziali. È tempo di agire, la Regione si svegli. Venti euro in più al giorno di compartecipazione per venti ospiti – conclude Catena – significherebbe equilibrio di bilancio, poter evitare aumenti di tariffe e possibilità di potenziare i servizi per gli ospiti".

l. g.