Contigiani boccia la festa di Pasquetta: "Non era a misura di ragazzi autistici"

"Oltre al danno anche la beffa, perché la serata con dj set organizzata ai giardini Diaz non era l’evento ideale a cui avrebbero potuto partecipare ragazzi con disturbo dello spettro autistico". A criticare l’organizzazione di "MC Calling – Pasquetta senza rete", il festival organizzato da "Senza Rete" dell’Astuta Ability Academy, sotto la direzione artistica di Marco Cecchetti e con il patrocinio del Comune, è la consigliera Ninfa Contigiani (Pd) che punta il dito sulla possibile confusione che si sarebbe creata nel giorno di Pasquetta, confondendo una giornata all’aria aperta, con la giornata internazionale dei disturbi sull’autismo che si svolge il 2 aprile di ogni anno. Il rischio, infatti, per la consigliera Contigiani è che, considerate le caratteristiche della malattie, un dj set non fosse l’evento migliore a cui far partecipare dei ragazzi autistici. "Di sicuro tutta la giornata non era l’evento ideale a cui avrebbero potuto partecipare – precisa –. Forse non ci si è fatto caso, troppo ricca l’occasione da strumentalizzare per la concomitanza tra Pasquetta e Giornata internazionale dedicata all’autismo. Non essendo l’autismo una malattia ma piuttosto un insieme di disturbi caratterizzati dalla manifestazione di sintomi e segni, non esiste alcun farmaco capace di curarlo, ma ci sono farmaci che possono controllare i sintomi. Altra cosa da sapere è che i portatori di questi disturbi hanno sviluppato quei sintomi, come reazione che spesso serve a regolare le emozioni o a gestire la loro ipersensibilità scaricando il loro sistema nervoso. In questa direzione mettere in atto un programma di rispetto e riconoscimento di questa condizione di vita significherebbe promuovere misure che siano dimostrazione che abbiamo chiara la necessità che gli interventi sono sempre relazionali, ovvero che anche noi dobbiamo avere un certo tipo di atteggiamento". La consigliera sottolinea anche come "garantire una migliore comunicazione e qualità della vita si può ma bisogna porsi nei loro panni, mettere a punto iniziative che siano votate a incentivare la cultura della diagnosi precoce, incentivare i servizi, cercare la co-progettazione con le realtà familiari associative perché si possano intraprendere percorsi di educazione all’abitare in modo indipendente. Le buone prassi da imitare sarebbero già tante".