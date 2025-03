Continua la moria di imprese e negozi

La demografia delle partite Iva a Civitanova segna ancora il passo di gambero. Nonostante le ultime notizie di aperture rilevanti, come la catena di pollo fritto Kfc che apre in città il primo punto delle Marche, a fine febbraio trend in arretramento, con 4.389 imprese attive sul territorio comunale (fonte Camera di commercio), rispetto alle 4.409 del dicembre 2024. Questo è il dato peggiore degli ultimi quindici anni, sostanzialmente identico a quello del febbraio di un anno fa (4.384), e racconta la stasi di un sistema economico in cui a pesare sono soprattutto le chiusure nel settore del commercio al dettaglio e all’ingrosso in città, il cui saldo è in negativo rispetto alle nuove aperture. Uno score generale che investe anche i sistemi Marche e provincia: in regione, nel periodo di riferimento compreso tra febbraio 2024 e febbraio 2025 le attività operative passano da 132.464 a 130.219 (-2.245) e nel Maceratese da 30.783 a 30.503 (-280). E anche Civitanova, che pure è sempre stata un motore soprattutto per la manifattura e il commercio, segue la scia e nel raffronto con il quadro che si presentava a fine 2024 si registrano una ventina di imprese in meno.

Le elaborazioni della Camera di commercio mostrano, tra il gennaio del 2024 e il febbraio 2025, un dato che è il peggiore dal 2009 e a pagare dazio, oltre al commercio, c’è anche il mondo manifatturiero. La moria di imprese in questi due settori viene bilanciata dalle partite Iva, che aprono per nuovi progetti legati in particolare ad attività scientifiche e tecniche e dalla vivacità di settori come quello della ristorazione e della accoglienza, in particolare dei bed&breakfast.

A fare i conti con quanto accaduto negli ultimi cinque anni in città, complici soprattutto le restrizioni legate al Covid, mancano all’appello 400 imprese (erano circa 4.800 nel dicembre del 2021).

Oggi la geografia delle imprese attive a Civitanova ne conta 1.227 nel commercio, 417 attività edili, 504 manifatturiere, 360 nel settore ristorazione e alberghiero, 319 in quello immobiliare, 275 in agricoltura e pesca, 156 attività finanziarie e assicurative, 290 attività professionali, scientifiche e tecniche, 152 nel settore noleggio, agenzie di viaggio e servizi di supporto alle imprese, 244 attività di servizio, 445 altri settori.

Lorena Cellini