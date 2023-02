"Continueremo il nostro impegno ambientale nel nome di Montanari"

"Come un fulmine a ciel sereno, venerdì è venuto a mancare un grande uomo: Carlo Montanari, presidente dell’Associazione lotta all’amianto di Senigallia". A esprimere cordoglio per la scomparsa dell’81enne, che in tutta Italia si era impegnato per anni a fianco dei lavoratori, per la tutela della salute e dell’ambiente contro i rischi connessi all’amianto, sono i componenti del comitato ’Voce libera Montecassiano’. "Avevamo conosciuto Carlo in occasione della prima unione dei comitati e associazioni regionali che divulgano e si adoperano con atti concreti, con l’obiettivo di lottare contro l’amianto e le sue nefaste conseguenze – ricorda l’associazione montecassianese -. Un uomo che non si era mai risparmiato nel mettere in rilevanza questa problematica, poiché lui stesso era testimone diretto dei problemi di salute che aveva dovuto affrontare nel corso della propria vita. Un uomo giusto e sano di principi che lo avevano portato a combattere, a volte anche da solo, delle battaglie già perse in partenza. Ma era sempre stato in prima linea. In noi associazioni e comitati vedeva la prosecuzione del suo operato". "Per non deluderlo - prosegue la nota -, il comitato Voce libera Montecassiano, oltre a ricordarlo sempre come una persona combattiva e nello stesso tempo propositiva, si impegnerà con maggior forza e tenacia nel portare a termine il cammino che abbiamo intrapreso insieme all’Osservatorio nazionale amianto, ad Appignano senza amianto e infine proprio con la sua Ala". "Ci stringiamo nel dolore con i suoi cari - conclude il comitato ’Voce libera Montecassiano’ -. Consapevoli di aver perso un supporto indispensabile, ma nello stesso tempo sereni, possiamo aggiungere che in cielo hanno acquisito un uomo che è stato grande per le sue azioni e le sue scelte".