"Continuum", a Sant’Agostino il concerto di Godée e Bracalente

Domenica l’auditorium di Sant’Agostino di San Ginesio, ospita il concerto "Continuum", con Mikael Godée (foto) al sax soprano e Federico Bracalente al violoncello, promosso dall’associazione musicale Selìfa. Alle 17 si terrà il secondo dei quattro appuntamenti del "Metamorfosi Festival" edizione 2024, iniziato lo scorso 20 ottobre. "Di eccellente livello i profili dei due musicisti protagonisti – dicono gli organizzatori –. Mikael Godée, tra le principali personalità del jazz scandinavo, concertista di fama internazionale, vincitore dell’importante premio "Grammy" in Svezia e del premio "Jazz in Sweden", con il suo magico sax dà voce ad una musica originale che unisce il linguaggio jazzistico a un sound estremamente dolce e malinconico. Federico Bracalente, da sempre animato da un forte interesse per gli aspetti retorici e poetici della musica antica, allarga la sua ricerca musicale verso nuovi universi sonori e repertori inconsueti, che gli consentono l’incontro con importanti artisti di diversa estrazione. Le voci degli strumenti dei due musicisti finiscono col perdere i propri contorni per coniare un nuovo impasto – concludono –, legato sia al mondo del jazz scandinavo che ai linguaggi classici, fino all’improvvisazione libera".