Conto alla rovescia per Carnevale, aperte le iscrizioni dei gruppi

Si rinnova l’offerta del Carnevale civitanovese e anche in questa edizione ci sarà la presenza dei gruppi mascherati a rallegrare il pomeriggio di piazza XX settembre e delle vie limitrofe. Sono quindi aperte le iscrizioni ai vari gruppi, l’avviso per la partecipazione è disponibile sul sito comunale, con i vari dettagli. Possono iscriversi scuole, associazioni, parrocchie, quartieri, gruppi spontanei ed è previsto un contributo di partecipazione che il Comune elargirà ai vari gruppi.

Contributo che va dai 300 per i gruppi composti da 15 a 30 persone; 400 euro per i gruppi composti da almeno 31 persone e fino a 60; 500 per i gruppi composti da più di 60 persone. Il contributo verrà assegnato ai primi dodici gruppi iscritti provenienti esclusivamente dal Comune di Civitanova e ai primi tre gruppi iscritti provenienti da altri Comuni. I dettagli della festa saranno poi comunicati nei prossimi giorni.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate entro il 21 febbraio, tramite un modulo (allegato 1 – form iscrizione Carnevale 2025) disponibile sul sito comunale. Modulo che dovrà essere inviato al seguente all’indirizzo mail protocollo@comune.civitanova.mc.it. Per maggiori informazioni rivolgersi allo 0733-822200/289/207 dal lunedì al venerdì con orario 9-14.

Francesco Rossetti