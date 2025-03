Conto alla rovescia per coriandoli e maschere: appuntamento domani ai giardini

Conto alla rovescia per il 35° Carnevale Maceratese, organizzato dalla Pro Loco di Piediripa, in programma per domani dalle 14, ai giardini Diaz, e per la terza edizione del Carnevale per bambini della Pro Loco Macerata in programma martedì, dalle 15 in piazza della Libertà. Madrina del Carnevale Maceratese sarà Matilde Brandi, mentre cinque saranno i carri che animeranno la sfilata: da Potenza Picena arriverà "School of rock", da Mogliano "Dia de los muertos", da Corridonia "I Flistones" e da Monte San Giusto "Casa Vianca". A questi si aggiungerà quello allestito dagli infaticabili soci della Pro Loco di Piedirpa, "Dolce carro" con leccornie e vino offerti dalla Pro Loco. Ai carri si aggiungerà anche il Trenino del Carnevale Maceratese con a bordo i bambini che frequentano la scuola primaria "Sandro Pertini" di Piediripa e le loro famiglie.

Nove i gruppi mascherati: "Accademia Calcio Cluentina" di Piediripa, "L’unione fa la forza" del Gruppo scout Macerata 2, "La tribù degli indiani Cucu" da Monte San Giusto, "Alto destino di una testa di legno" da Petriolo, "Stieampunk" da Montegranaro, "Le farfalle" da Madonna del Monte, "Gheisce e Samurai" da Trodica, "Arrosticini selvaggi" da Montecassiano e "Scuola di ballo" da Osteria Nuova e i Trampolieri di Ancona.

Il Carnevale sarà animato anche dal corpo bandistico città di Petriolo, dalla Birbanda di Macerata, e da La Lombarda anni 70 di Santa Maria Nuova. In caso di maltempo i festeggiamenti saranno rimandati alla domenica successiva, 9 marzo. Martedì, invece, spazio ail Carnevale per bambini, organizzato dalla Pro Loco: attività divertenti e coinvolgenti con coriandoli e stelle filanti, musica e giochi, con l’animazione dell’associazione "La balena dispettosa". Non mancheranno i tipici dolci di Carnevale che verranno offerti dalla Pro Loco Macerata. Previsto un contest di costumi che vedrà per i primi tre classificati donati dai commercianti.

Domani previsto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle 7 alle 21 in piazza Garibaldi e ai giardini Diaz, il divieto di transito nelle aree interessate dal Carnevale, dalle 7 nella zona dei giardini Diaz e dalle 12.30 anche in viale Puccinotti e piazza Garibaldi. Divieto anche per gli autobus che seguiranno percorsi alternativi. Sempre dalle 12.30, direzione obbligatoria verso via Trento per i veicoli da viale Leopardi, corso Cavour e da piazza Annessione.

Infine con una ordinanza il sindaco ha disposto il divieto temporaneo di somministrazione e di detenzione di qualsiasi bevanda in bottiglie o contenitori di vetro durante le due manifestazioni. Vietata anche la vendita, la detenzione e l’utilizzo di bombolette spray.