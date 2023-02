Conto alla rovescia per i lavori in questura e prefettura

Con il cantiere aperto al provveditorato, partono i lavori per i tre grandi edifici di piazza della Libertà: a breve infatti inizieranno anche alla prefettura e alla questura. I dettagli sono stati illustrati ieri in prefettura. Proprio per questo edificio ci sono 13 milioni di euro, a cui si aggiungono i 2,5 del provveditorato e i 4 della questura. "Entra nella fase di cantiere l’ordinanza speciale che con il presidente Acquaroli contribuimmo a far approvare – ha spiegato il commissario Guido Castelli – per i tre plessi che impreziosiscono questa piazza. Poi l’università: entro il 31 marzo saranno convocate tre conferenze dei servizi per tre dei cinque contenitori universitari oggetto dell’ordinanza. Con Parcaroli nelle vesti di sindaco, poi, stiamo valutando un’ordinanza speciale per via Pantaleoni, dove si devono demolire otto palazzine con cento unità abitative: siamo prossimi a definire una interlocuzione, soprattutto per le interferenze sulla strada pubblica". "C’è una valenza istituzionale nei lavori in prefettura – ha dichiarato il prefetto Flavio Ferdani –, da un lato per chi ci lavora e per la funzionalità degli uffici, poi perché restituiamo a Macerata e ai maceratesi un immobile prestigioso, che ridà vitalità a centro. Parte dei nostri uffici sono già in un’altra sede di piazza della Libertà, per consentire i lavori". "Abbiamo iniziato con il provveditorato trasferito in via Padre Matteo Ricci – ha spiegato il sindaco Sandro Parcaroli –, poi dovremmo trovare spazi alternativi per la questura e in seguito i carabinieri. In ogni caso, non ho intenzione di impoverire il centro: se cambieranno le destinazioni, quei palazzi saranno usati da altri". Anche Roberto Vespasiani dell’ufficio scolastico di Macerata ha ribadito la volontà di rimanere in centro. I progettisti della Provincia Luca Fraticelli e Giordano Cappella hanno illustrato il progetto della Prefettura, "dove ci sono capriate del 1200, affreschi del 1500. Sotto alla carta da parati del salone sono affrescati gli stemmi dei Comuni e uno stemma sabaudo di cui non si sapeva nulla". Il dirigente del Demanio, Torretta, ha confermato il nuovo progetto della questura a Fontescodella: "In un’unica area troveranno posto tutti gli uffici. Procederemo con il passaggio di proprietà del terreno dal Comune allo Stato, e poi partirà la progettazione". Le novità coinvolgeranno anche l’Arma, per la quale il progetto però non è ancora stato reso noto.

p. p.