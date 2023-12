Conto alla rovescia per il BCinCin Recanati

C’è attesa per la terza edizione di BCinCin Recanati, l’aperitivo di Natale omaggio per soci e clienti organizzato dalla Banca di Credito Cooperativo di Recanati e Colmurano per sabato in Piazza Giacomo Leopardi, dalle 17 alle 20. L’evento, ad ingresso libero, si svolgerà all’interno dell’atrio comunale e sotto il loggiato comunale trasformato per l’occasione in un mercatino natalizio, con stand enogastronomici allestiti da produttori provenienti dal territorio marchigiano.

L’area dell’evento sarà parzialmente riscaldata ed attiva anche in caso di maltempo. I soci ed i clienti della Bcc Recanati e Colmurano, che hanno effettuato in questi mesi, sul sito www.recanati.bcc.it, la registrazione online per la prenotazione dei coupon omaggio, avranno anche la possibilità di degustare i prodotti degli stand dei produttori vitivinicoli e di salumi e formaggi fino alle aziende specializzate nei tradizionali prodotti natalizi. Non mancheranno inoltre i saluti istituzionali dell’amministrazione comunale e momenti di intrattenimento musicale curati dal giovane artista Dave Orlando. "Durante l’evento – annuncia il presidente della banca, Sandrino Bertini – ci sarà la cerimonia di premiazione dei nuovi nati Bcc con il "Bonus Cicogna BCC 2023" rivolto a tutti i figli dei soci nati o adottati nel periodo dicembre 2022 – novembre 2023. Sarà l’occasione speciale per scambiarsi tutti insieme gli auguri di Natale".