Conto alla rovescia per il cantiere in via Gramsci

Cambia la viabilità in centro, per la manutenzione della pavimentazione in via Gramsci. Da giovedì fino al 18 marzo, le nuove disposizioni prevedono in via Gramsci il divieto di transito all’incrocio con corso Matteotti con direzione obbligatoria a destra e in corrispondenza dell’incrocio con piazza Cesare Battisti, e divieto di sosta con rimozione forzata nei primi due stalli di sosta verso piazza Battisti. In corso Matteotti, direzioni consentite dritto e sinistra, all’incrocio con piazza Battisti dove sarà creata una corsia di marcia, adiacente al palazzo degli studi, per raggiungere via Gramsci, piazza Oberdan, via XX Settembre, via Domenico Ricci. Il mercoledì, giorno di mercato, dalle 6 alle 15 in via Gramsci divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra all’incrocio con piazza Libertà, in corso Matteotti divieto di transito con direzione obbligatoria a sinistra proseguendo su corso della Repubblica, all’incrocio con piazza Libertà. In via Crescimbeni direzioni consentite dritto e a destra, in via XX Settembre diritto di precedenza nei sensi unici alternati all’incrocio con via Crescimbeni e con via Domenico Ricci. In piazza Oberdan e via Gramsci bisognerà dare la precedenza nei sensi unici alternati.