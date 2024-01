Conto alla rovescia per il derby in un Polisportivo tra il degrado

Vigilia della partitissima tra Civitanovese e Maceratese, cresce la febbre da derby in città e non solo per una di quelle giornate in cui lo stadio si riempirà di tifosi. In queste ore sta acquistando i biglietti anche chi, generalmente, non segue la squadra rossoblù domenica dopo domenica e sorride il botteghino per l’affluenza prevista per lo scontro con i biancorossi che, come prassi, occuperanno l’ala sud della tribuna.

Ancora una volta, però il Polisportivo non si presenta all’appuntamento con il suo miglior abito. Anzi. Subito dopo i cancelli di ingresso della tribuna laterale nord, il pubblico viene accolto dalle sagome dei due bagni chimici, noleggiati lo scorso agosto e lì parcheggiati perché non sono agibili le toilette dell’impianto sportivo, collocate sotto gli spalti e dove sono in corso i lavori appaltati dal Comune per la sistemazione degli impianti. Peccato, poi, che intorno al perimetro dello stadio non venga effettuata nemmeno l’ordinaria manutenzione: sul lato mare, da un bel pò di tempo, non si vedono interventi per rattoppare l’asfalto (ci sono tratti di strada completamente scrostati), mentre sorgono un pò ovunque le erbacce lungo i marciapiedi che circondano le mura del catino rossoblù.

Questo è il panorama della zona 365 giorni l’anno, perfino d’estate quando bisognerebbe avere almeno un occhio di riguardo, se non altro per i bagnanti e i turisti che frequentano la spiaggia antistante.

E anche chi approderà domani pomeriggio al Polisportivo, per godersi la partita, troverà questa cartolina ad accoglierlo. E dire che si tratta di manutenzioni che non spostano nemmeno grosse somme di bilancio e che non richiedono varianti urbanistiche, visto che su questo aspetto si è incardinata la recente polemica che ha coinvolto amministratori comunali, consiglieri di opposizione, presidente della Civitanovese e perfino gli ultras rossoblù, scesi in campo anche loro per chiedere al sindaco Ciarapica e all’assessore ai lavori pubblici una programmazione che metta tra le priorità gli interventi di sistemazione e di riqualificazione dello stadio, a partire dai locali degli spogliatoi.