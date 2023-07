Conto alla rovescia per il Mof I mecenati dello Sferisterio, diciotto nuovi ingressi nel "club"

Sono 18 i nuovi mecenati che hanno deciso di sostenere con una donazione il Macerata Opera Festival. Accanto alle tante conferme, infatti, per quest’anno ci sono anche i nomi di Claudio Bellini, Hermes Biagiotti, Anna Bottiglieri, Mirka Canella, Flavio Cavalli, Graziella Ciriaci, Enzo Ciucci, Gianfranco Garofoli, Chicchimavie, farmacia Paccacerqua, Lardini Spa, Manifattura Tabacchi 1959, Nefer Srl, studio legale Borgiani, Parisella & Associati, Remal Srl, Sbf Energy Srl, Tenute Muròla, Lions Club Sferisterio. L’incontro tra "vecchi" e nuovi sostenitori si è tenuto martedì nella suggestiva cornice della cantina Muròla a Urbisaglia. In questa occasione, il presidente Sandro Parcaroli, il nuovo sovrintendente Flavio Cavalli e il direttore artistico Paolo Pinamonti hanno incontrato mecenati, professionisti, appassionati conquistati dal monumento e dall’attività musicale, insieme ai rappresentanti di importanti realtà industriali. Gli ospiti, dopo un brindisi di benvenuto, hanno potuto visitare la cantina, per poi apprezzare durante la cena alcuni piatti tipici della tradizione marchiana. A chiudere la serata un concerto che ha visto protagoniste il mezzosoprano Siranush Khachatryan e Claudia Foresi al pianoforte con le arie più famose dall’opera Carmen che inaugurerà la 59esima stagione allo Sferisterio, il 20 luglio. L’adesione ai cento mecenati avviene attraverso la normativa di Art Bonus, ovvero lo strumento creato dal governo per favorire il sostegno dei privati al finanziamento della cultura, con agevolazioni fiscali del 65% in tre anni: per esempio chi decide di sostenere lo Sferisterio con 1000 euro, ne recupera 650 sotto forma di credito d’imposta. Tra le conferme importanti, mecenati oramai da anni, ci sono ad esempio la presidente della Croce Rossa Rosaria Del Balzo Ruiti, gli imprenditori Germano Ercoli, Alfredo Mancini, Orietta Varnelli, il direttore di Confindustria Gianni Niccolò, il presidente di Confartigianato Enzo Mengoni, l’assessore Oriana Piccioni e i consiglieri comunali Elisabetta Garbati e Narciso Ricotta.