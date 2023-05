Conto alla rovescia per la "Festa dello sport" Tra gli ospiti Franco Baresi e Domenico Zampolini

Morrovalle scalda i motori in vista della settima edizione della "Festa dello Sport", che si terrà sabato (a partire dalle 18) nella cornice dell’auditorium San Francesco (Borgo Marconi), con ingresso libero e gratuito. L’evento, organizzato dal Comune in collaborazione con l’a.s.d Città di Morrovalle, vedrà la partecipazione di atleti, associazioni sportive, giornalisti e istituzioni cittadine, provinciali ma anche regionali; infatti, per l’occasione saranno premiati tutti gli atleti e le associazioni sportive che hanno conseguito successi e podi in manifestazioni di carattere regionale e nazionale nel corso del 2022, nonché le associazioni sportive cittadine per la loro meritevole attività, sarà quindi una giornata dove i partecipanti avranno modo di scoprire il talento e la passione degli atleti di stampo morrovallese. "La Festa dello Sport – sottolinea l’amministrazione comunale – è un’occasione per celebrare lo sport e i suoi protagonisti, non solo a Morrovalle ma in tutta Italia". Tant’è che, la kermesse, sarà impreziosita dalla presenza di due ospiti d’eccezione che hanno scritto pagine di storia a livello nazionale nelle loro rispettive discipline: ovvero il leggendario capitano del Milan Franco Baresi e la bandiera del basket italiano Domenico Zampolini, in più, la serata sarà condotta dal giornalista Rai Marco Lollobrigida.

Diego Pierluigi