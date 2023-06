Conto alla rovescia per la riapertura del duomo Ad aggiudicarsi i lavori una ditta marchigiana

Effettuata in Comune la gara d’appalto, è previsto ormai imminente l’inizio dei lavori per la riapertura della chiesa cattedrale dedicata, come la parrocchia, a Santa Maria Assunta. La cattedrale "il duomo" per i cingolani particolarmente affezionati alla loro chiesa principale, è chiusa al culto dall’estate del 2016 a causa delle scosse di terremoto che hanno provocato lesioni al tempio. Da sette anni, tutte le funzioni religiose continuano a svolgersi nella Collegiata di Sant’Esuperanzio, la Concattedrale di Cingoli. Espletata la licitazione, si è aggiudicata i lavori una ditta marchigiana. Per l’esecuzione dell’impegnativo intervento, il Comune ha ottenuto 1.200.000 euro dai fondi stanziati per il risanamento dei danni provocati dalle scosse sismiche. Le opere che restituiranno "il duomo" alla riapertura, riguardano manutenzione, restauro, riqualificazione, risanamento conservativo, l’attuazione di moderne soluzioni per i vari impianti e il consolidamento delle fondazioni. In questi giorni si stanno definendo le misure da adottare per avviare lo svolgimento dei lavori, considerata la posizione del sacro edificio situato in piazza Vittorio Emanuele II, di fronte al palazzo municipale.

Gianfilippo Centanni