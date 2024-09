Conto alla rovescia per Magicabula. Domenica anteprima per famiglie con il pomeriggio "Family Day Spa"

È partito il conto alla rovescia per "Magicabula", iniziativa per l’infanzia giunta alla 28ª edizione che andrà in scena a Colmurano dal 6 al 9 settembre. Ma già da domenica ci sarà un’anteprima: "Aspettando Magicabula – Family Day Spa" per il benessere di bimbe e i bimbi, mamme e papà. Un pomeriggio dedicato al divertimento e al relax per tutta la famiglia (con piccoli da 0 a 6 anni), nello spazio dietro al campo sportivo. Dalle 16.30 letture in famiglia a cura di Nati per leggere di Urbisaglia e Colmurano. Tanti gli appuntamenti in programma: alle 16.30 yoga con mamma e/o papà 0-3 anni a cura di Ilenia Cinquantini dell’asd Il Cerchio d’Oro. Previsto anche un percorso sensoriale. Alle 17.45 corso di auto massaggio shiatsu per mamme e papà targato Laura Sartori, sempre de Il Cerchio d’Oro. Alle 18.15 laboratorio sensoriale con la lavanda in collaborazione con il Lavandeto di San Valentino di Loro Piceno e Avis Colmurano. L’iniziativa è patrocinata dal Comune. Già il giorno prima, sabato, la festa inizia alle 21.15, in piazza Carradori, con la tappa del "Friku Festival" e lo spettacolo gratuito "C’era due volte un piede" di Veronica Gonzalez. Un assaggio della quattro giorni di Magicabula per cominciare a respirare aria di giochi e attività.