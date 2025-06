Conto alla rovescia per Montelago. La Tenda Tolkien al festival celtico

Dal 6 al 9 agosto Taverne di Serravalle ospita la XXII edizione del Montelago Celtic Festival. Tenda Tolkien, musica, eventi animeranno le quattro giornate. Wind Rose, Kan, Ogam feat. Davy Spillane, Harmonica Creams, Corte di Lunas, Wardruna, Groove Factory, Zeckyboys, The Rumpled, Fragment Celtic Music, Peatbog Faeries saranno solo alcuni dei protagonisti sul palco. Letteratura, mito e proiezioni notturne saranno al centro, invece, della Tenda Tolkien. Autori e autrici dialogheranno sul tema della vox populi che contraddistingue l’edizione 2025: "The Art of Traveling" (L’arte di viaggiare), un invito a ripensare il viaggio come tensione creativa. Tra gli ospiti più attesi, Laura Imai Messina, scrittrice e fenomeno editoriale internazionale, che presenta il suo ultimo lavoro "Tutti gli indirizzi perduti" in dialogo con Loredana Lipperini, curatrice e moderatrice di diversi incontri". E ancora, Viola Di Grado, Silvia Ballestra, Luigi Serafini, Erika Maderna, Paolo Nardi, Andrea Angiolino e Federico Ercole. Con loro, il filosofo e performer Cesare Catà con le sue colte quanto ironiche lezioni/spettacolo, la grande letteratura irlandese introdotta da uno dei maggiori esperti di Joyce, il professor John McCourt (rettore Unimc), e poi le storie partorite nelle lunghe notti di veglia e di attesa nelle case contadine con Filippo Cerri, la Caduta di Númenor con il traduttore Stefano Giorgianni, l’universo delle piante raccontato da Alessio Vissani e Antonio Brunori, il viaggio spazio-temporale della fantascienza nella conversazione fra Luca Giommoni e Silvia Costantino, e ancora i pollini e gli insetti viaggiatori con Sara Moscatelli e Irene Giorgini, l’amanuense Malleus, le parole in musica di Max Cimatti. E Lucia Tancredi ad approfondire i mondi del mito, della musica, del gioco. La Tenda Tolkien si conferma spazio aperto alla partecipazione libera del pubblico, come nelle letture corali di Tolkien, in programma venerdì e sabato, dalle 13.30 alle 14.30, durante le quali chi vuole potrà leggere a piacimento alcune pagine de Il Signore degli Anelli o di altre opere del maestro. E quando cala il buio sull’altopiano, la Tolkien si trasforma in sala di proiezione e accende lo schermo (a cura di Croc). Giornate piene anche nell’altra tenda di Montelago, dove anche quest’anno verrà riproposto The Riddle Pit, padiglione dedicato alle attività di gioco dove verranno organizzati ben 57 eventi fra sessioni di giochi di ruolo, tornei, workshop tematici e sessioni dimostrative. Info e prevendita: montelagocelticfestival.it.