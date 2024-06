Conto alla rovescia per Montelago. I segreti per una vacanza alternativa

Un punto strategico per esplorare i Sibillini o tuffarsi al mare, una meta di chi, oltre alla musica con ospiti internazionali come Blind Guardian, Alan Stivell ed Eivør, desidera conoscere le Marche e i suoi tesori nascosti. Così da anni è diventata tendenza, per Montelago Celtic Festival, accogliere spettatori da tutta Europa che inframezzano il loro viaggio nella rassegna folk en plein air più grande d’Italia, immergendosi per un fine settimana nel mondo fantastico e stravagante della Terra di Mezzo nostrana, tra musica, letteratura, arte, sport, artigianato, avventura e natura. Il festival, quest’anno in programma da mercoledì 31 luglio fino al 3 agosto sull’altopiano di Colfiorito a Taverne di Serravalle, si pone come punto di approdo per una mini vacanza alternativa. Il programma outdoor prevede sia l’arrivo a piedi alla manifestazione, attraverso borghi e montagne solitarie, sia itinerari guidati alla scoperta della zona confinante tra Marche ed Umbria da visitare, invece, durante i giorni di festa, ricchi di storia e cultura, come la Botte dei Varano e il Condotto romano del primo secolo a.C., la chiesa di Santa Maria di Plestia e i musei e da cui poi ripartire per raggiungere la costa. Per chi desidera una full immersion nella natura, invece, c’è il suggestivo itinerario lungo la Valle Scurosa, tra pendii e gole profonde, all’insegna del trekking o di passeggiate su due ruote, anche con guida, senza dimenticare il vicino Parco dei Sibillini. Per vivere il clima magico della festa un’area di 10 ettari è riservata al campeggio gratuito per tende. Diviso in isole e blocchi, è dotato di acqua corrente, docce e servizi. Un villaggio dove ci si può accampare in viale Baggins, Mordor St. o Galadriel Boulevard; al suo interno l’area per le famiglie con bambini e il Village Resort con tende già montate e da affittare. Presente anche, a ridosso della biglietteria, una zona di 5 ettari per i camperisti e per i motociclisti, mentre sono numerose le strutture pronte ad accogliere chi vuole pernottare all’esterno del Festival in alberghi, agriturismi o b&b. Quattro mega tensostrutture garantiscono ombra e relax, più di 8mila kit per la raccolta differenziata distribuiti gratuitamente all’ingresso e depositati in 47 punti di raccolta, oltre a un ospedale da campo che assicura assistenza h24.