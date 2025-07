Conto insoluto, assolto dopo anni: "Accuse infondate verso di me"

Era stato accusato di non aver pagato vitto e alloggio in un hotel, ma era del tutto innocente e alla fine, dopo sei anni, è riuscito a dimostrarlo nella maniera più completa. Protagonista della vicenda il civitanovese Massimiliano Sacchi, finito sotto accusa per il reato di truffa con un livornese, David Buccolini. La vicenda era avvenuta da febbraio a novembre del 2019. Sacchi aveva accompagnato Buccolini all’albergo e ristorante il Gabbiano, sul lungomare, perché il toscano doveva trattenersi a Civitanova per diverse settimane. Con il passare del tempo, il conto del toscano era salito, arrivando tra cene e pernottamenti a 13.387 euro. I titolari avevano sollecitato il saldo più volte, ma il cliente continuava a rinviare, assicurando di pagare presto tramite il suo conto a Dubai. Purtroppo però, nonostante le promesse, quel pagamento non era mai arrivato, e così i titolari del Gabbiano si erano rivolti a Sacchi, chiedendo a lui di saldare il debito del livornese. Alla fine, era partita una denuncia per entrambi.

Nel corso del processo però Sacchi, difeso dall’avvocato Marco Pagliari, è riuscito a dimostrare di aver tentato più volte di convincere Buccolini a pagare, e di non avere comunque alcuna responsabilità per quel conto insoluto: lui si era solo limitato ad accompagnare una persona che conosceva all’albergo. Il toscano alla fine ha pagato quello che doveva ai gestori del Gabbiano, che così hanno ritirato la querela ritenendosi soddisfatti.

Così nei giorni scorsi è arrivata finalmente la sentenza di assoluzione completa per Sacchi. Una liberazione per lui, che per sei anni ha dovuto sopportare il peso di una accusa infondata, per una vicenda nella quale non aveva avuto alcuna responsabilità e dalla quale anche lui era stato danneggiato.