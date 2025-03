"Conto lievitato a 9.800 euro"

"Carta canta: solo per il mese di gennaio, in cui tra l’altro non è stato particolarmente freddo, nella media, e solo per il metano è arrivata una bolletta da 9.800 euro. Nel 2019, prima della pandemia, pagavamo 3.500 euro. Il prezzo è salito da 0.20 a metro cubo a 0.62 a metro cubo. Triplicato". A parlare, bollette alla mano, è Mario Foglia, segretario dell’associazione Npn Nuoto pallanuoto Tolentino, che gestisce la piscina comunale "Caporicci" di Tolentino (di proprietà dell’Assm, partecipata del Comune al 99,98%). "Questi aumenti non sono giustificati. Anche noi abbiamo sottoscritto e condiviso con le principali associazioni il testo da inviare al presidente del Consiglio – prosegue –. Le piscine sono strutture che consumano una grande quantità di energia perché bisogna riscaldare sia l’acqua che l’aria. Abbiamo fatto presente la situazione anche all’amministrazione comunale. Andiamo avanti grazie ai contributi come Sport e Salute e come Fin (Federazione italiana nuoto). Per il momento non ci sono stati interventi da parte della Regione. Per tamponare speriamo si attivi il Comune". Foglia aveva lanciato il suo grido d’allarme già nel 2022. Già in quell’anno, a fine settembre, facendo un confronto tra un trimestre del 2021 e un trimestre del 2022, la bolletta per la piscina di Tolentino era passata da 8.400 a 24mila euro. All’epoca tra le ipotesi sul piatto dell’amministrazione comunale per la prima comunità energetica c’erano impianti fotovoltaici sulla piscina o sulle tribune dello stadio. Ma la comunità energetica non è stata mai realizzata. "I gestori delle piscine marchigiane – ricorda l’Associazione gestori piscine marchigiane – chiedono la massima attenzione delle istituzioni ma anche dell’opinione pubblica, perché gli scenari che potrebbero trovarsi a fronteggiare rischierebbero inevitabilmente di ripercuotersi sull’utenza e sulla capacità di sopravvivenza degli impianti sportivi stessi".