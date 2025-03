"Conto salato a carico dei cittadini"

"Ciarapica cerca di giustificare la condanna del Comune a pagare le spese legali con un comunicato intriso di menzogne e inesattezze. O è un somaro o mistifica i fatti". Infuria la polemica dopo che la Corte dei conti di Ancona in primo grado, e poi quella d’appello a Roma hanno assolto Tommaso Corvatta e Giulio Silenzi, sindaco e vice dal 2012 al 2017, da una denuncia anonima. Erano stati chiamati all’epoca a rispondere di danno erariale, per il mancato incasso da parte del Comune della tassa rifiuti ospedaliera del periodo 2006/2012.

I due oggi si tolgono macigni dalle scarpe. Silenzi attacca duro: "il sindaco Ciarapica mostra di non sapere che non era affatto un atto dovuto, come invece sostiene, l’inserimento del Comune nell’azione giudiziaria avviata dalla Corte dei conti. Poteva farlo, ma non era obbligato e adesso il conto, salatissimo, lo pagano i civitanovesi". La Corte dei conti ha infatti condannato il Comune di Civitanova, che ha affiancato le tesi della procura nominando un proprio avvocato, a pagare le spese legali dei procedimenti. "Tra parcelle agli avvocati per il primo grado, per l’appello e per il procedimento aperto al tribunale delle imprese, e con l’aggiunta delle spese da rifondere come stabilito dalla sentenza del tribunale, il costo arriva a 107.000 euro, la metà della somma recuperata dal Comune e la cifra non è ancora definitiva" sottolinea Silenzi. Corvatta parla invece di "una amministrazione che per colpire avversari politici non è si è fatta scrupolo di prendersela con i suoi dipendenti, pure questi alla fine assolti. Una crudeltà inimmaginabile, e non si sono fermati nemmeno davanti ai proscioglimenti in primo grado".

Il procedimento della Corte dei conti ha riguardato la mancata riscossione di circa 375mila euro di Tari dovuti dall’Asur al Comune di Civitanova. La sentenza ha prosciolto Corvatta e Silenzi, le dipendenti comunali Anna Rinaldelli e Maria Luisa Melatini, la dipendente della Civita.s Lusi Fattori. Condannati invece l’ex presidente di Civita.s Alessandro Brandoni e l’ex dirigente al bilancio, Marco Passarelli, che dovranno rifondere 200mila euro per danno erariale: 150mila euro il primo e 50mila euro il secondo. "Somme – sottolineano Corvatta e Silenzi – che il Comune avrebbe introitato in ogni caso, ma senza la costituzione in sarebbero state recuperate interamente mentre oggi vengono pesantemente decurtate dalle spese legali".

Lorena Cellini