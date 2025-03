"Conto salato per il Persiani. Penalizzate le associazioni"

È critica la lista civica "Recanati Insieme" sulla scelta dell’amministrazione delle tariffe da applicare nei confronti delle associazioni che richiedono di utilizzare il teatro Persiani. "Continua il cambio di prospettiva, in negativo, promesso e messo in atto dall’amministrazione Pepa. Stavolta a farne le spese sono le scuole di danza, di teatro, di musica, le associazioni benefiche e anche le scuole: infatti sono previsti, per il triennio 2025-27 forti aumenti sulle tariffe del teatro Persiani". Il gruppo politico fa i conti e in una tabella mette a confronto le tariffe in uso ai tempi della vecchia amministrazione con quelle approvate a dicembre scorso, con un aumento a volte anche più del doppio. Gli aumenti – si sottolinea dalla lista civica – ricadranno sulle famiglie, costrette a pagare biglietti più cari per assistere ai saggi dei propri figli, mentre le associazioni più piccole rischiano di dover rinunciare a esibirsi al Persiani. "Man mano che passano i giorni si capiscono meglio tante cose – commenta ironico l’ex sindaco Antonio Bravi –. Le consulte, meglio non attivarle, possono diventare pericolose se hai in programma di penalizzare le associazioni e queste conviene lasciarle più divise possibile, salvo incontrarle separatamente e aiutarne sottobanco qualcuna amica".