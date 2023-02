Contrabbando di gasolio agricolo Sequestrato un distributore mobile

di Paola Pagnanelli

Un carico di 350 litri di gasolio con un distributore mobile, per rifornimenti porta a porta, è stato sequestrato dalla Guardia di finanza. Per questo contrabbando di carburante agricolo, meno tassato e riservato a usi agevolati, è stato denunciato un autotrasportatore albanese. Nell’ambito del generale rafforzamento, su tutto il territorio provinciale, dell’attività operativa a contrasto delle frodi in materia di accise, con particolare riguardo alla circolazione fraudolenta dei carburanti, i finanzieri del Gruppo di Macerata hanno intercettato e controllato, nella zona di Piediripa, un automezzo-frigo. Il mezzo sembrava adibito al trasporto di alimenti, ma alla vista della pattuglia il conducente aveva fatto una manovra insolita, e così aveva insospettito i finanzieri.

Nel vano frigo del camion, i militari hanno trovato una capiente cisterna metallica, piena di gasolio agricolo sprovvisto di documentazione giustificativa di accompagnamento. La cisterna era dotata di tutti gli strumenti utili per l’erogazione del carburante, come quelli di un normale distributore stradale, con tanto di dispositivo elettro-meccanico composto da pistola erogatrice e conta litri professionale: una vera e propria stazione di rifornimento ambulante, predisposta di tutto punto per erogare gasolio di contrabbando. Il gasolio agricolo, di colore verde, è lo stesso carburante che si mette per tutti i motori, ma è molto meno tassato perché destinato a essere usato solamente dagli agricoltori. In sostanza, quello scoperto a Piediripa era una versione locale dell’innovativo servizio di rifornimento "a domicilio", proficuamente sperimentato di recente in Francia, riprodotto illegalmente in totale spregio alle norme in materia di sicurezza e di tassazione. Il carburante, il distributore mobile e il furgone sono stati messi sotto sequestro, mentre l’autista è stato denunciato a piede libero alla procura: l’albanese non ha detto una parola su fornitori e clienti. Ma sono in corso ulteriori accertamenti per individuare le fonti di approvvigionamento. L’operazione di servizio testimonia, ancora una volta, il costante impegno della Guardia di finanza nel contrasto alle frodi nel settore delle accise, comparto caratterizzato da elevata incidenza fiscale sul prezzo dei prodotti e, di conseguenza, interessato da molteplici forme di evasione.

Il corpo svolge una incisiva azione mediante controlli su strada e negli impianti di produzione e distribuzione, al duplice fine di tutelare la pretesa erariale e la correttezza del mercato, al fine di prevenire effetti distorsivi alle regole della libera concorrenza. Il comandante provinciale delle fiamme gialle, colonnello Ferdinando Falco, ha voluto sottolineare inoltre come l’utilizzo di carburanti di provenienza ignota e non certificata, oltre ad arrecare gravi danni alle entrate dello Stato, possa costituire pericolo sia per l’ambiente sia per la sicurezza della circolazione stradale.