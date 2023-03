Contrada Cavallino, il terreno agricolo diventa turistico

Cambio di destinazione urbanistica di un terreno in contrada Cavallino che da agricolo passa a vocazione turistico-ricettiva. La proposta di variante è andata all’esame della commissione consiliare urbanistica convocata per ieri pomeriggio presso la palazzina tecnica comunale in via Marinetti. La richiesta l’ha presentata l’imprenditore civitanovese Franco Gazzani, proprietario del terreno, su cui vuole investire per avviare una attività di ristorazione e ricettiva e per la realizzazione di eventi all’aperto e al chiuso. Sulla questione si è già espressa la giunta nel maggio del 2021, condividendo la modifica da apportare al piano regolatore generale, uno strumento che non prevede espressamente delle aree dedicate all’attività ricettiva e di ristorazione di grandi dimensioni. La zona oggetto della variante si trova in contrada Cavallino, al confine ovest con il Comune di Montecosaro, in un contesto agricolo. All’interno dell’area c’è un fabbricato colonico, classificato come storico per il suo valore architettonico, che ad oggi non è utilizzato ma per il quale rimarrà inalterato il vicolo di tutela. "La struttura – secondo quanto scritto nella relazione che accompagna la pratica che approda in commissione – verrà valorizzata per un uso diverso ma compatibile, mantenendo invariati gli interventi edilizi consentiti così da non stravolgere in alcun modo le caratteristiche architettoniche e compositive dell’area tutelata". La variante, verrà sottoposto al procedimento di verifica di assoggettabilità della Vas. La zona non ricade all’interno del Sito di interesse nazionale del basso bacino del fiume Chienti, che definisce le aree da sottoporre a interventi di caratterizzazione, di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica, ripristino ambientale e attività di monitoraggio.