Contrada Foce Asola, altri rifiuti abbandonati

Nuovi atti di inciviltà nelle campagne civitanovesi. Ieri mattina, i volontari di ‘Caccia sviluppo e territorio’ hanno rinvenuto un armadio dismesso, un materasso e altri suppellettili nel verde di contrada Foce Asola, in un punto non lontano dall’ippodromo. La scoperta è avvenuta mentre gli stessi militi dell’associazione effettuavano il consueto giro di perlustrazione tra le zone rurali. "Qualcuno – spiega il dirigente della locale sezione di ‘Cst’ Angelo Marinelli – deve aver abbandonato gli oggetti nella notte, in punti distanti alcuni metri l’uno dall’altro perché magari, in uno di questi momenti, era stato disturbato dalla presenza di qualche auto. Davvero l’ennesimo brutto episodio di maleducazione. Ricordo che è a disposizione un apposito servizio comunale per gli ingombranti, basta contattare l’operatore (0733 822317)".