"Contrada Le Grazie, l’obiettivo è il rilancio turistico della zona"

Dalla messa a norma del ponte sulla diga alla sicurezza stradale ai Pianibianchi, passando per la riqualificazione dell’ex campo da calcio e il piano antenne. Il consiglio di contrada Le Grazie, rappresentato dal giovane presidente Andrea Corvatta (a sinistra nella foto) e dal vicepresidente Alberto Marinelli (a destra nella foto), fa il punto sull’operato svolto dal comitato. "L’obiettivo, per noi che viviamo qui, è il rilancio turistico della zona – spiegano -: riportarla ai tempi d’oro degli anni ‘70 e ‘80". Di recente hanno organizzato un’assemblea molto partecipata; erano presenti anche il sindaco Sclavi, il presidente del consiglio comunale Massi, gli assessori Aloisi e (ex) Giombetti con l’ingegnere del Comune Tiberi e il comandante della polizia locale Isidori. Una riunione tra criticità e proposte, per informare i residenti sulle novità riguardanti anche le contrade S. Rocco, Rofanello, S. Andrea, Pianibianchi, S. Martino, S. Diego e Rosciano.

"A giugno chiuderà il transito veicolare sul ponte Le Grazie – esordisce Marinelli (in consiglio di contrada da dodici anni) –. Questo creerà disagi, trattandosi di uno dei tre attraversamenti tra le due sponde (in particolare per trattori e mezzi pesanti, che non possono passare neanche sul ponte del Diavolo). Il ponte sulla diga necessita di lavori strutturali di oltre un milione per la messa a norma. Il Comune sta sviluppando il progetto, ma non c’è ancora il finanziamento. Quindi il transito ciclopedonale resterà aperto fino a quando non inizierà l’intervento vero e proprio". Per quanto riguarda il piano antenne, il consiglio di quartiere ha sollecitato il Comune affinché l’ente non si trovi in situazioni scomode come in passato, con società private che vogliono installare impianti di telefonia anche vicino alle abitazioni. "Il piano va fatto per prevenire, mettendo a disposizione aree idonee", dicono presidente e vice. "Tra i lavori prioritari – aggiungono –, la sicurezza stradale ai Pianibianchi con la proposta di dossi per rallentare la velocità e sulla Sp 60, la strada per Serrapetrona all’incrocio con via Tobagi, per la quale abbiamo avanzato l’idea di una rotonda".

Passano quindi alla riqualificazione dell’ex campo da calcio con un progetto per tutto il lago, essendo la zona nel degrado da anni. Il declino è iniziato negli anni ‘90. "Deve tornare ad essere una delle principali attrazioni della città – affermano –. Intanto l’impegno da parte del Comune è sistemare l’ex campo per questa estate, ripulendolo; dovrebbe essere destinato ad un uso polifunzionale per attività sportive all’aperto. Inoltre abbiamo proposto un circuito ciclopedonale intorno al bacino, da riprogettare ex novo e da collegare alla pista ciclabile che sarà realizzata per collegare il lago delle Grazie al Castello della Rancia". All’assemblea si è parlato anche della sistemazione dell’area ex Savana’s, affinché il locale poi venga preso in gestione, e quella del tiro a volo, previa bonifica. Da rifare poi in alcuni tratti la ciclabile ai Pianibianchi, sebbene sia stata completata di recente, perché presenta dislivelli. "L’amministrazione – concludono – ha preso atto di tutto".

Lucia Gentili