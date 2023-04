Contrada Molino Vecchio, soldi per la strada

Buone notizie per il Comune di Potenza Picena, che ha appena ricevuto un finanziamento regionale da ben 300mila euro per il rifacimento del manto stradale di contrada Molino Vecchio. Inoltre, i lavori in questione serviranno anche per risolvere gli annosi problemi legati al dissesto idrogeologico e presenti in quella strada. A darne notizia è stato proprio l’ente comunale. "Il nostro Comune si è aggiudicato proprio in questi giorni un altro importante finanziamento destinato al miglioramento della rete viaria cittadina – si legge su Facebook –. Si tratta di risorse, intercettate nell’ambito di uno specifico bando regionale, che consentiranno l’attuazione del progetto di rifacimento di contrada Molino Vecchio, via di collegamento tra la nostra città e la strada Regina, nonché proseguo a nord della già rinnovata via Recanati". Sempre il Comune di Potenza Picena, aggiunge: "Il progetto, che vede un’importante compartecipazione economica da parte del Comune, prevede un intervento strutturale finalizzato a risolvere definitivamente le problematiche legate al dissesto idrogeologico, nonché al manto stradale".