Contrada Palombaretta, ci siamo: c’è l’ok per la messa in sicurezza

Dopo il via del cantiere mirato al restyling della strada Folgaretti, a Morrovalle si procederà con un altro cruciale intervento di manutenzione alla rete viaria, per il quale è prevista una gara d’appalto volta all’affidamento dei lavori. "La giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per la manutenzione straordinaria e la messa in sicurezza di contrada Palombaretta – ha annunciato il sindaco Andrea Staffolani –. Un intervento atteso da anni per il quale il Comune è riuscito a intercettare un contributo da 98mila euro: fondi stanziati dalla Regione per la progettazione e la realizzazione di interventi finalizzati al miglioramento della sicurezza stradale. Il bando regionale prevedeva non una copertura totale dell’opera, ma una compartecipazione al massimo per il 70% dell’importo complessivo dell’opera, mentre la parte restante doveva essere coperta dal Comune, che aggiunge infatti risorse proprie per poco meno di 42 mila euro – ha illustrato –. Si arriva così a coprire in toto i circa 140mila euro del progetto, che è finalizzato al rifacimento del manto stradale, pesantemente deteriorato in alcuni tratti, e del relativo sottofondo necessario alla rimozione delle situazioni di dissesto e di pericolo, garantendo così un’idonea riprofilatura delle sezioni stradali ammalorate e il corretto deflusso delle acque meteoriche".