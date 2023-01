Macerata: Contrada Valle, 30 multe in due ore

Paolo Renna, assessore comunale alla Polizia locale e alla Sicurezza (foto Pierpaolo Calavita)

Macerata, 31 gennaio 2023 – Non si tratta di abbassare il limite in modo generalizzato. Si può fare valutando le situazioni specifiche, e contestualmente ad altri interventi, affinché questa misura sia davvero efficace. Alcuni giorni fa abbiamo inviato una pattuglia in contrada Valle, dove il limite c’è già: nell’arco di due ore gli agenti della nostra polizia municipale hanno elevato 30 multe".

L’assessore Paolo Renna mostra un modo di vedere molto pragmatico rispetto alla estensione del limite di 30 chilometri orari nelle città. Un abbassamento di 20 chilometri, rispetto ai canonici 50, che una misura che diverse città (altre si apprestano a farlo) hanno deciso di adottare in funzione di una maggiore sicurezza.

Secondo l’elaborazione del Sole24ore su dati Legambiente e Aci riferiti al 2021, a Macerata si contano già circa 3 metri ogni 100 abitanti di strade su cui vige il limite, circolano 70 auto ogni 100 abitanti e c’è un’incidenza di morti e feriti pari a 0,069 ogni cento abitanti. Il bilancio della polizia locale del 2022, illustrato nei giorni scorsi, ha tra l’altro evidenziato 17 investimenti di pedoni (uno dei quali mortale), 16 di persone che viaggiavano su uno scooter, due di ciclisti e 13 motociclisti.

"Nel centro di Villa Potenza e lungo le strade di alcune frazioni come Montanello, contrada Morica e contrada Valle, strade secondarie non di rado usate per evitare di dover attraversare il centro urbano – spiega Renna – il limite di velocità è già oggi a 30 all’ora. E c’è anche in qualche strada di quartiere. Ma non è semplice, come detto, farlo rispettare. In via Indipendenza, dove purtroppo l’anno scorso c’è stato un investimento mortale, il limite è a 40".

Insomma, laddove ci sono condizioni critiche si è già intervenuti. Ma bisogna agire in un’ottica più ampia. "Limitare la velocità a 30 chilometri e accorgersi, come accaduto altrove, che poi la velocità media è diminuita di appena un chilometro non ha grande senso", prosegue l’assessore. "Vale anche la pena tenere presente che in alcune grandi arterie urbane, penso – ad esempio – a corso Cavour o corso Cairoli, nelle ore di punta si marcia a 30/40 chilometri l’ora perché non si può fare diversamente, data l’alta intensità di traffico che rallenta anche la circolazione dei bus del servizio urbano". E, allora, bisogna pensare soprattutto a decongestionare la città, con effetti positivi a cascata.

"Io credo che i limiti di velocità vadano valutati in rapporto alla viabilità e a precisi interventi, come il posizionamento di attraversamenti pedonali rialzati – conclude Renna – . Il bypass di Collevario, per il quale i lavori inizieranno la prossima estate, libererà via Roma, la realizzazione della intervalliva Campogiano - La Pieve – via Mattei, sposterà fuori dal centro urbano la circolazione del traffico pesante, tanto per citare due delle diverse opere previste. Nel giro di quattro/cinque anni, insomma, avremo una viabilità modificata e migliorata, con effetti importanti sulla sicurezza. Al di là delle emergenze, i limiti vanno pensati in relazione a questo scenario".