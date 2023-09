Contram attiva altre due stazioni di ricarica per veicoli elettrici

La mobilità ecosostenibile per valorizzare e rilanciare le aree montane. È l’ambizione progetto di Contram spa che, in occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, insieme ai Comuni di Matelica e San Severino ha ultimato l’allestimento di due stazioni di ricarica per veicoli elettrici: sia autoveicoli che velocipedi. A San Severino il taglio del nastro ha visto la partecipazione del sindaco Rosa Piermattei, l’assessore all’ambiente Sara Bianchi, l’assessore all’urbanistica Jacopo Orlandani, l‘assessore al turismo Michela Pezzanesi e del consigliere nonché vice presidente Contram Luca Bonci. Per l’occasione la stazione di ricarica è stata attivata con il presidente dell’azienda, Stefano Belardinelli, il geometra Sergio Mancinelli e l’architetto Valentina Gagliardi che hanno supervisionato e avviato l’effettiva messa in funzione. La stazione di San Severino fa parte della rete di punti ricarica per veicoli elettrici e ciclostazioni nata con il progetto "Sistema di mobilità sostenibile ciclabile nelle vallate del Chienti e del Potenza" resa possibile dai fondi Por Fesr per gli eventi sismici 20142020. Il progetto è stato portato a termine da qualche mese ed ha visto come stazione appaltante l’Unione Montana Potenza, Esino Musone di San Severino. "L’obiettivo - afferma Belardinelli - è quello di valorizzare le aree montane dal punto di vista turistico, economico e infrastrutturale, prevedendo la realizzazione di infrastrutture dedicate alla mobilità eco-sostenibile". Il progetto riguarda 16 comuni dell’entroterra maceratese e non solo: Camerino, Castelraimondo, Cerreto D’Esi, Corridonia, Esanatoglia, Fabriano, Macerata, Matelica, Mogliano, Petriolo, Pollenza, San Severino, Sarnano, Tolentino, Treia e Urbisaglia. Utilizzare i punti di ricarica è facilissimo, basta accedere alla app contram.ecospazio.it, che può essere utilizzata anche da smartphone e che rende l’utente completamente autonomo. È sufficiente registrarsi, collegare un metodo di pagamento e seguire le semplici istruzioni che si trovano sia on line che affisse in loco.

Gaia Gennaretti