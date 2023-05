Contram: cambiano i vertici Bonci diventa vice presidente

Luca Bonci, ingegnere e consigliere comunale a San Severino, è il nuovo vicepresidente della Contram S.p.A., subentrando al posto di Francesco Fattobene; a completare il consiglio d’amministrazione della società di trasporti i confermati Stefano Belardinelli, presidente, e Gabriele Santamarianova (sindaco di Serravalle di Chienti), consigliere. Questa è solo la prima delle due importanti novità emerse dall’assemblea ordinaria dei soci che si è riunita alle 10,30 di ieri nella sede di via Le Mosse, a Camerino: cambia pelle, infatti, anche il collegio sindacale della stessa Contram S.p.A., che al posto dei non confermati Stefano Quarchioni ed Alberto Luchini vede subentrare come consiglieri Roberto Mancinelli ed Enzo Casadidio; confermata, invece, nelle vesti di presidente del collegio sindacale, Luana Mancinelli. L’assemblea ha inoltre esaminato ed approvato il bilancio dell’esercizio 2022. Immediatamente dopo la conclusione dei lavori si è tenuta l’assemblea della Contram Reti, che ha visto invece riconfermati Stefano Belardinelli in veste di amministratore unico e l’intero collegio sindacale, composto dal presidente Francesco Pallotta, Pier Lorenzo Giuli e Paolo Salvatori.

La Contram S.p.A. deriva dalla trasformazione in società per azioni del Consorzio istituito con decreto del prefetto di Macerata in data 9 maggio 1977 per sopperire alla defezione dalla gestione dei servizi di trasporto pubblico della vecchia SAUM (Società Umbro Marchigiana). Tra i Comuni costituenti, oltre a Camerino, Acquacanina, Bolognola, Fiuminata, Montecavallo, Muccia, Pievebovigliana, Pievetorina, Serravalle di Chienti e Ussita; successivamente subentrati i Comuni di Sefro, San Severino, Castelraimondo e Gagliole, con il Comune di Serrapetrona che invece ne è uscito; quanto alla Contram Reti, essa si è costituita per scissione parziale proporzionale in adempimento del c. 9, art. 35, L. 4482001 ed è proprietaria delle reti, impianti e dotazioni patrimoniali dei servizi di trasporto pubblico locale, relativamente ai quali svolge attività di gestione.

Alessio Botticelli