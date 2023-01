"Contrasto al caporalato, bocche cucitissime sul finanziamento"

Botta e risposta tra il gruppo di minoranza Centrodestra Unito e il sindaco Andrea Michelini, riguardo gli ingenti fondi che il Ministero ha destinato al Comune di Porto Recanati per contrastare il fenomeno del caporalato agricolo. In una interrogazione, Centrodestra afferma: "Bocche cucitissime sul finanziamento. Ma Porto Recanati ha un problema di caporalato? Mai sentito. Abbiamo appreso che il finanziamento ottenuto è di 7.958.238,25 euro (una cifra enorme) e che il nostro Comune è quello più a nord tra i beneficiari del bando. Il provvedimento prevede ‘il recupero di soluzioni alloggiative dignitose per i lavoratori del settore agricolo. La nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari sono terreno fertile per l’infiltrazione di gruppi criminali’". Perciò, continua la minoranza ,"ci chiediamo perché l’amministrazione continui a tacere su un argomento delicato. Chi sta seguendo l’attuazione degli interventi? Quanti lavoratori agricoli sono previsti dal provvedimento? L’amministrazione ha interloquito con il Ministero? Inoltre, l’entità del finanziamento Pnrr potrebbe farci escludere da altri finanziamenti decisamente più utili alla città". Ma non si è fatta attendere la risposta del primo cittadino. "Non c’è alcuna resistenza a parlare del finanziamento – dice in una nota il sindaco Michelini –. Nessuna convenzione è stata ancora sottoscritta con il Ministero, con il quale siamo in continuo dialogo. Il caporalato e lo sfruttamento lavorativo costituiscono un fenomeno ‘sommerso’, ed è paradossale richiederci dei numeri. La particolarità del nostro territorio riguarda la presenza di un gran numero di immigrati che si sistemano temporaneamente all’Hotel House e dintorni, spesso in condizioni igienico sanitarie non idonee. Questi lavoratori non sono impiegati nelle campagne portorecanatesi, ma vengono sfruttati in quelle vicine. Il progetto vede coinvolte amministrazioni comunali limitrofe, Regione, ispettorato del lavoro, Inps, organizzazioni sindacali, forze dell’ordine e Prefettura. Porto Recanati è tra i 10 Comuni che il Ministero accompagnerà nella elaborazione di un piano di azione, siamo orgogliosi di partecipare".