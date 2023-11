Contrasto al disagio giovanile. Il Comune cerca partner

Cercasi partner per realizzare un progetto di contrasto al disagio negli adolescenti che sfocia nell’abuso di alcol e droga. Lo cerca il Comune di Civitanova che intende intervenire, attraverso iniziative di prevenzione e di presa in carico dei soggetti con comportamenti legati agli abusi di sostanze che creano dipendenza, per intercettare il disagio, ridurre il rischio ne giovani di rifugiarsi nell’alcol, nel tabacco, nelle droghe, e anche nelle nuove tecnologie nel gioco d’azzardo.

Per la realizzazione del progetto il Comune di Civitanova cerca un partner nel cosiddetto ‘terzo settore’ (gli enti privati che, senza scopo di lucro, perseguono finalità di utilità sociale) e mette a disposizione 72.000 euro, che riceve come contributo dalla Regione Marche e che verranno prevalentemente utilizzati per la copertura dei costi destinati alle spese del personale specialistico, al supporto dell’attività rivolta agli adolescenti e ai giovani. In particolare si cerca un soggetto in grado di mettere a disposizione risorse logistiche, strumentali, organizzative e professionali e, in particolare, spazi idonei allo svolgimento delle attività previste. Tra i requisiti richiesti c’è quello di aver maturato un’esperienza di almeno dieci anni nel campo della prevenzione e della cura delle dipendenze, inoltre una capacità economica e finanziaria, con riferimento al triennio 2020-2022, in termini di fatturato di bilancio di un minimo di 200.000 euro. La manifestazione di interesse a diventare partner del Comune dovrà essere inoltrata entro il 20 novembre e l’amministrazione ha già pubblicato l’avviso pubblico con la relativa domanda di partecipazione che è possibile trovare all’interno del sito Internet dell’ente.