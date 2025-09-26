I soliti violenti

Sergio Gioli
I soliti violenti
Macerata
CronacaContrasto al disagio psicologico. Incontri conclusivi al Polo Bertelli
26 set 2025
CHIARA MARINELLI
Cronaca
  Contrasto al disagio psicologico. Incontri conclusivi al Polo Bertelli

Contrasto al disagio psicologico. Incontri conclusivi al Polo Bertelli

L’Università di Macerata ospita oggi e domani al Polo Bertelli il convegno conclusivo del proprio primo anno di attività all’interno...

Natascia Mattucci, coordinatrice dell’unità locale «Menti in Movimento» di Unimc, spiega come sono articolati i due giorni

Natascia Mattucci, coordinatrice dell’unità locale «Menti in Movimento» di Unimc, spiega come sono articolati i due giorni

Per approfondire:

L’Università di Macerata ospita oggi e domani al Polo Bertelli il convegno conclusivo del proprio primo anno di attività all’interno di Me.Mo "Menti in Movimento", il progetto di promozione del benessere psicofisico e contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Avviso ProBen e promosso da dieci atenei e conservatori italiani, tra cui Unimc. Il convegno, intitolato "Ben-essere psicofisico della comunità studentesca. Equilibrio emotivo e qualità della vita", proporrà due giornate di riflessioni e strumenti per migliorare le condizioni di benessere all’interno della comunità accademica.

"Dopo un anno di attività progettuali, saranno presentati gli esiti del lavoro del team – sottolinea Natascia Mattucci, coordinatrice dell’Unità Locale "Menti in Movimento" per l’Università di Macerata e prorettrice al welfare – Nella prima giornata ci si concentrerà su benessere, disagio e malessere degli studenti". Il pomeriggio di venerdì (oggi; ndr), dalle 14.30 alle 19.30, sarà infatti dedicato alle riflessioni di docenti ed esperti che analizzeranno i temi del benessere universitario da prospettive psicosociali, filosofiche e politiche, con particolare attenzione ai processi di inclusione.

L’appuntamento continuerà poi il sabato mattina (domani; ndr), dalle 8.30 alle 13, con interventi e attività laboratoriali: "La seconda giornata si aprirà con una riflessione sulla dimensione sportiva per lasciare in seconda battuta lo spazio a workshop paralleli, condotti a psicologi ProBen, con il coinvolgimento attivo degli studenti che seguono il Tfa".

A presentare i risultati, condividere le riflessioni e condurre i laboratori saranno docenti, professionisti, ricercatori e psicologi che durante quest’anno hanno animato le attività del progetto. Il convegno è aperto al pubblico.

Università