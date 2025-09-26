Contrasto al disagio psicologico. Incontri conclusivi al Polo Bertelli

L’Università di Macerata ospita oggi e domani al Polo Bertelli il convegno conclusivo del proprio primo anno di attività all’interno di Me.Mo "Menti in Movimento", il progetto di promozione del benessere psicofisico e contrasto ai fenomeni di disagio psicologico ed emotivo della popolazione studentesca finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito dell’Avviso ProBen e promosso da dieci atenei e conservatori italiani, tra cui Unimc. Il convegno, intitolato "Ben-essere psicofisico della comunità studentesca. Equilibrio emotivo e qualità della vita", proporrà due giornate di riflessioni e strumenti per migliorare le condizioni di benessere all’interno della comunità accademica.

"Dopo un anno di attività progettuali, saranno presentati gli esiti del lavoro del team – sottolinea Natascia Mattucci, coordinatrice dell’Unità Locale "Menti in Movimento" per l’Università di Macerata e prorettrice al welfare – Nella prima giornata ci si concentrerà su benessere, disagio e malessere degli studenti". Il pomeriggio di venerdì (oggi; ndr), dalle 14.30 alle 19.30, sarà infatti dedicato alle riflessioni di docenti ed esperti che analizzeranno i temi del benessere universitario da prospettive psicosociali, filosofiche e politiche, con particolare attenzione ai processi di inclusione.

L’appuntamento continuerà poi il sabato mattina (domani; ndr), dalle 8.30 alle 13, con interventi e attività laboratoriali: "La seconda giornata si aprirà con una riflessione sulla dimensione sportiva per lasciare in seconda battuta lo spazio a workshop paralleli, condotti a psicologi ProBen, con il coinvolgimento attivo degli studenti che seguono il Tfa".

A presentare i risultati, condividere le riflessioni e condurre i laboratori saranno docenti, professionisti, ricercatori e psicologi che durante quest’anno hanno animato le attività del progetto. Il convegno è aperto al pubblico.