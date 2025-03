Contrasto al gioco d’azzardo. Forte calo dopo la stretta del 2018: "Non bisogna abbassare la guardia"

"La nostra linea è sempre la stessa. È chiaro che più si riducono le possibilità di giocare, più si riduce il problema, anche per chi ha una dipendenza patologica. Vedremo cosa accadrà con queste nuove disposizioni". Stefano Stoccuto, dirigente sociologo del dipartimento Dipendenze Patologiche dell’Ast, che da tempo segue con attenzione il fenomeno del gioco d’azzardo, commenta così l’ordinanza con la quale il sindaco Sandro Parcaroli ha ridotto da otto a quattro ore gli orari di chiusura delle sale slot. Le statistiche dicono che Macerata è una città virtuosa, visto che l’incidenza del gioco d’azzardo è una delle più basse, anche se vale pur sempre 59 milioni di euro l’anno, 22 nelle sedi fisiche e 37 in quelle telematiche (ultimi dati riferiti al 2023, secondo Agorà Telematica che monitora la situazione). Le voci più consistenti riguardano i giochi di abilità on line (28,6 milioni), le lotterie istantanee in sede fisica (7,8 milioni), le scommesse sportive a quota fissa on line (6,8 milioni), le Awp (le new slot, 5,1 milioni), il Lotto (4,7 milioni). Certo se confrontato ai 202 milioni spesi a Civitanova, il giocato maceratese può sembrare poca cosa. Ma, com’è evidente, si tratta comunque di una somma significativa, motivo per cui non bisogna abbassare la guardia.

"Posso dire, perché lo dicono i numeri – prosegue Stoccuto – che da aprile 2018, quando fu emanata l’ordinanza sindacale con la quale è stata disposta la chiusura delle sale per otto ore, il calo delle giocate è stato drastico. E questo non ha neanche prodotto una migrazione dei giocatori delle sedi fisiche a quelle on line. Le giocate in rete sono esplose in tante parti d’Italia, ma a Macerata l’incremento è stato molto modesto. Negli ultimi anni, e fino a questo momento, la nostra città è risultata sempre agli ultimi posti, con un valore medio pro capite di giocate di poco inferiore a 1.500 euro". Civitanova è a 4.832 euro, la piccola Colmurano a 7.296 (uno dei valori più alti d’Italia), Morrovalle a 5.322, Sarnano a 4.377 Tolentino a 3.230, tanto per citare alcuni centri della nostra provincia.

"È auspicabile che la Regione continui a finanziare le attività di contrasto al gioco d’azzardo che, vale la pena ricordarlo, in Italia vale circa 160 miliardi di euro l’anno, circa 90 on line e 70 nelle sedi fisiche, una cifra enorme", evidenzia Stoccuto.

Il Sert di Macerata ha in carico una settantina di ludopatici, giocatori che hanno sviluppato una dipendenza e hanno chiesto, dunque, aiuto. "Ma sono una piccola parte rispetto a quelli totali, poiché molti evitano di venire da noi, non ritengono di essere malati. In questi casi i tempi di latenza sono molto lunghi. Spesso, prima che il ludopatico, sono i familiari che vengono a chiedere aiuto". Molteplici sono anche le attività di prevenzione, spesso portate avanti nelle scuole, per sensibilizzare sui rischi del gioco: c’è quello normale, quello problematico e quello patologico. È evidente che le giocate occasionali non rappresentano un problema, ma certe situazioni e determinati contesti possono facilitare la degenerazione. La cosa migliore è quella di intervenire subito, anche se non è facile: chi è caduto nella malattia, infatti, tende a negarla".