Contrasto alla deindustrializzazione: proroga per gli investimenti Il commissario Castelli ha accolto la proroga sollecitata da Confartigianato per il Fondo di contrasto alla deindustrializzazione, consentendo di concludere gli investimenti programmati entro il 31 dicembre 2024. La pubblicazione della graduatoria è attesa al più presto per permettere alle realtà economiche locali di attivare gli investimenti.