Contrasto alla droga Incontro al "Lanzi"

Continuano gli incontri organizzati dall’amministrazione comunale di Corridonia nell’ambito del progetto "Scuole Sicure", finalizzati alla prevenzione e rafforzamento di una rete solidale di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Il prossimo appuntamento è fissato per questa sera (ore 21.15) al teatro "Lanzi", e sul palco saliranno il sindaco Giuliana Giampaoli insieme all’assessore ai servizi sociali e polizia municipale Nelia Calvigioni che illustreranno l’iniziativa per poi introdurre gli ospiti.

L’incontro sarà moderato da Luigi Molini, il quale sarà affiancato dal parroco don Fabio Moretti, lo psicoterapeuta Francesco Giubileo e Gaetano Angeletti, presidente dell’associazione "La Rondinella", tutti porteranno la loro esperienza diretta sul come affrontano la problematica di un tossicodipendente, in quanto quotidianamente si mettono al fianco di ragazzi e famiglie in difficoltà.

d. p.